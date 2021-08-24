На Украине прошел первое чтение законопроект о большом государственном гербе

Депутаты Верховной рады приняли в первом чтении инициированный украинским президентом Владимиром Зеленским законопроект о большом государственном гербе Украины. Об этом сообщается на сайте парламента.

На торжественном заседании, посвященном 30-летию независимости Украины, за работу заслуженного художника страны и соавтора малого герба Алексея Кохана проголосовали 257 парламентариев — большинство из них представляют президентскую партию «Слуга народа». Против выступили 11 депутатов.

Члены фракции «Европейская солидарность», возглавляемой предыдущим украинским лидером Петром Порошенко, и представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» воздержались. По их мнению изображения на гербе нужно доработать.

Большой герб Украины прописан в конституции республики. Тем не менее, до сих пор попытки утвердить государственный символ не получили одобрения в Раде.

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