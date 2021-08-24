Глава МИД Киргизии заявил, что в Средней Азии есть спящие ячейки «Аль-Каиды*» и ИГ*

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что в Средней Азии есть спящие ячейки «Аль-Каиды (организация запрещена в России)» и ИГ (организация запрещена в России), сообщает РИА «Новости».

«Если говорить о «спящих ячейках», то это не о талибах (организация запрещена в России). Руководство движения «Талибан» ранее не раз заявляло, что сосредоточено только на внутренней повестке дня, и не имеет планов внешней экспансии», — заявил Казакбаев.

Он уточнил, что относительно талибов он говорит о Киргизии.

«Допускаю, что так называемые спящие ячейки в государствах Центральной Азии могут быть у Аль-Каиды, ИГИЛ и других международных террористических групп, которые заинтересованы в пропаганде своей идеологии», — считает Казакбаев.

По словам дипломата, у Киргизии есть договоренности с Россией по активизации военно-технического сотрудничества, однако оно будет развиваться в зависимости от ситуации в Афганистане.

Ранее Глава комитета по разведке Палаты представителей США усомнился в эвакуации до 31 августа.