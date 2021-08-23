Минобороны разработало правила ведения реестра оборонных ноу-хау

В России может появиться реестр секретных изобретений (ноу-хау), проект соответствующего постановления правительства опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту документа, в реестр будут включаться «объекты интеллектуальной собственности», связанные с «обеспечением обороны и безопасности» страны и полученные в ходе выполнения гособоронзаказа. Кроме того, в него будут вноситься собственные разработки ведомственных НИИ и других учреждений, а также выкупленные у изобретателей по договорам отчуждения.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас в России нет учета и регистрации секретов производства.

«Организация учета секретов производства (ноу-хау) позволит подтвердить исключительные права Российской Федерации на секреты производства (ноу-хау). Создание Реестра также обусловлено необходимостью обеспечения правовой охраной технических решений, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, но имеющих ограничительную пометку «Для служебного пользования», в качестве секрета производства (ноу-хау)», — говорится в документе.

В декабре 2020 года Госдума приняла поправки в Гражданский кодекс, которые делают секреты производства, полученные во время НИОКР по оборонным контрактам собственностью РФ. При этом прописывается необходимость вести реестр таких изобретений. Новая версия ГК вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил либерализировать законодательство об интеллектуальной собственности. По оценкам РСПП, из-за неэффективного управления интеллектуальной собственностью только производственные отрасли в России ежегодно теряют 3,5 трлн рублей.