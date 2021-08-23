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Лавров заявил о подорванном доверии РФ к европейским партнерам в сфере энергетики

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Доверие России ко многим европейским партнерам в сфере энергетики серьезно подорвано, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат напомнил, что в мае 2019 года под проект газопровода «Северный поток — 2» в Евросоюзе были приняты поправки в газовую директиву Третьего энергопакета — законодательства Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков.

«Приняты задним числом, когда основные инвестиции уже были произведены. Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений — защите прав добросовестного инвестора. Конечно, это не добавило нам уверенности в надежности наших партнеров», — сказал он в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

По его словам, Россия никогда не давала повода усомниться в своей надежности как поставщика углеводородов.

Способом восстановления доверия, заметил Лавров, мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие с Россией — и здесь «мяч на стороне еэсовских коллег».

Лавров посетит Будапешт с рабочим визитом 24 августа. Как ожидается, стороны продолжат обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений, в частности договоренностей, достигнутых между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее Лавров заявил, что завершение «Северного потока — 2» не остановить.

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