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СМИ: Джонсон попросит Байдена отложить вывод войск США из Афганистана

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Reuters

На встрече «Большой семерки» премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попытается убедить президента США Джо Байдена повременить с выводом американской армии из Афганистана, что позволит продолжить эвакуацию после 31 августа. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным газеты, Джонсон решил лично попросить Байдена приостановить вывод войск после того, как главы британского МИД Доминик Рааб и министр обороны Бен Уоллес не смогли договориться об этом со своими американскими коллегами.

В статье отмечается, что тем самым власти Великобритании стремятся ослабить нагрузку на аэропорт Кабула, в котором сейчас находятся тысячи афганских беженцев. Если американский лидер не пойдет на уступки, то британские военные покинут афганскую столицу течение нескольких дней, отметили источники.

Ранее Джонсон заявил, что Соединенное королевство готово в случае необходимости договариваться с движением «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России)»

Вашингтон и Лондон приняли решение провести саммита 18 августа. Встреча пройдет в виртуальном формате.

Глава Белого дома объявил о выводе войск из Афганистана 14 июля 2021 года. Спустя месяц, 15 августа, талибы установили полый контроль над территорией страны.

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События в Афганистане
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