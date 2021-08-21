Пушков ответил на «истерику» Климкина о борьбе с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал в своем Telegram-канале высказывание бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о борьбе с Россией, назвав его слова «истерикой».

«Главная черта нынешней украинской элиты — постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику. Вот экс-глава МИД Украины впал в истерику по поводу угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана», — написал он.

Сенатор добавил, что подобные высказывания демонстрируют, что в Киеве хорошо понимают реальную ситуацию, которая сложилась на Украине.

«У страхов украинской элиты глаза особенно велики. В Киеве особенно хорошо понимают, что из себя представляет нынешняя Украина,» — отметил Пушков.

Ранее Климкин заявил, что только с помощью США Украина сможет «остановить Россию» и президента Владимира Путина, но проблемы с имиджем Вашингтона не способствуют этому.