Лавров рассказал, как Россия примет беженцев из Афганистана

Министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о способах решения проблемы беженцев из Афганистана, с которой может столкнуться Россия в свете последних событий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы руководствуемся исключительно обязательствами по международному гуманитарному праву», — заявил министр.

Ранее президент России Владимир Путин оценил действия НАТО в Афганистане. По его мнению, проведенную альянсом операцию нельзя назвать успешной.

После этого Лавров прокомментировал возможность признания Россией «Талибана (организация запрещена в России)». Он сказал, что есть объективная реальность, «которую все признают», и добавил, что статус «Талибана» (организация запрещена в России) зависит от дальнейших действий организации.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.