Путин оценил действия США и НАТО в Афганистане

Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что действия Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане нельзя назвать успешными. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Что касается операции в Афганистане, то успешной ее назвать, конечно, нельзя, но не в наших интересах сейчас топтаться на этом месте и говорить об этом как о каком-то провале. Мы были заинтересованы, чтобы ситуация в стране была стабильной. Она сегодня такая, какой она является», — сказал Путин.

Ранее глава государства отметил, что нужно исходить из реалий того, что к власти в Афганистане пришли талибы (организация запрещена в России). По словам российского лидера, контрпродуктивно пытаться навязывать Афганистану непривычные формы государственного управления и общественной жизни.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — город Кабул.