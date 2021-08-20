В Афганистане собираются принять новую конституцию

Официальный представитель политбюро движения «Талибан (организация запрещена в России)»* Мухаммад Наим заявил, что у Афганистана появится новая конституция, передает РИА «Новости».

Он отметил, что у республики несомненно будет новая конституция. По словам Наима, в данный момент страна находится в чрезвычайном положении.

Он также заявил, что в настоящее время следует «обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум», после чего необходимо делать другие шаги.

«Сейчас мы все еще в переходном периоде. Что касается министерств и управления страной, то ситуация прояснится в течение нескольких дней», — сказал Наим.

Он продолжил, что говорить о форме правления в республике еще рано.

Вместе с тем представитель политбюро движения сообщил, что «Талибан» пока не объявил официально о создании «Исламского эмирата Афганистан», но такое желание есть.

На прошлой неделе сообщалось, что талибы заявят о создании Исламского эмирата Афганистана в ближайшее время.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — город Кабул. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.