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Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ России

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Mstyslav Chernov/AP

Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ России, которых считает причастными к инциденту с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщается в распространенном санкционном списке МИД Соединенного Королевства, передает ТАСС.

Речь идет о заморозке банковских счетов и запрете на въезд в Великобританию. Под ограничительные меры попали начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев, сотрудник Института криминалистики ФСБ Станислав Макшаков, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, а также сотрудники ФСБ Алексей Александров, Иван Спиридонов и Владимир Паняев.

В августе прошлого года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу, после чего перевезли в клинику «Шарите» в Германии. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

По мнению МИД России, Германия «не представила доказательств причастности России к ухудшению его состояния».

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