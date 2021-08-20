Ветеран войны во Вьетнаме заявил, что США бросят афганцев, которые им помогали

Сержант американской армии в отставке, ветеран войны во Вьетнаме Ларри Сюэр заявил, что события в аэропорту Кабула похожи на происходившее во Вьетнаме, когда оттуда вылетал последний американский вертолет. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Они собираются оставить там афганцев так же, как они это сделали во Вьетнаме в 1975 году», — сказал он.

Отставной майор армии США Фрэнк Филипс подтвердил слова Сюэра о том, что ситуация в Афганистане похожа на Вьетнам.

«Мы находились там долгое время и мало чего достигли», — признал бывший военный.

Ранее в Госдепе США пообещали не брать деньги за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана, хотя национальное законодательство предусматривает такое требование.

В минувшие выходные на сайте Консультативного совета по безопасности за рубежом, входящего в состав Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента, было опубликовано предупреждение о «помощи в репатриации» граждан США в Афганистане. В одной части предупреждения говорилось, что полеты для репатриации не являются бесплатными — пассажиры «должны будут подписать договор о предоставлении долгового кредита и могут не иметь права продлевать свои паспорта США до тех пор, пока кредит не будет погашен».