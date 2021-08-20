В Госдепе пообещали не брать деньги за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана

Американские не намерены взимать плату за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана, хотя национальное законодательство предусматривает такое требование. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«В этих уникальных обстоятельствах у нас нет намерений требовать возмещения затрат с тех, кто бежит из Афганистана», — цитирует его Washington Examiner.

В минувшие выходные на сайте Консультативного совета по безопасности за рубежом, входящего в состав Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента, было опубликовано предупреждение о «помощи в репатриации» граждан США в Афганистане. В одной части предупреждения говорилось, что полеты для репатриации не являются бесплатными — пассажиры «должны будут подписать договор о предоставлении долгового кредита и могут не иметь права продлевать свои паспорта США до тех пор, пока кредит не будет погашен».

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что сотрудники Госдепа требовали для эвакуации выплат до $2 тыс. долларов от пассажиров, которые являются гражданами США, и более крупных сумм от иностранцев.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден надеется завершить эвакуацию американских граждан из Афганистана до 31 августа.