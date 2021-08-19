«Просто хохот стоит»: сенатор рассказал о реакции Крыма на слова Зеленского

Слова Владимира Зеленского о том, что жители Крыма с радостью примут украинскую власть, невозможно воспринимать всерьез. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«В Крыму сейчас просто хохот стоит по поводу этого заявления Зеленского. Как можно не смеяться от очевидной глупости или очевидной лжи. Он либо лжец, либо глупец. Он абсолютно не понимает ситуацию в Крыму. Возвращение Крыма в состав Украины трудно себе представить даже в самом дурном сне. Он о каком-то там расцвете рассказывает, но, когда мы жили в составе Украины, не было никакого расцвета, все назад двигалось. Все, что в Крыму было сделано во время правления Советского Союза, во времена, когда мы находились в составе Украины, все разрушалось, особенно в сельской местности», — сказал он.

По словам сенатора, расцвет в Крыму наступил после «воссоединения» с Россией.

«Расцвет, конечно, наступил, когда мы воссоединились с Россией. Мы даже не предполагали, что будет так, как сейчас, мы воссоединялись со своей Родиной. Просто надо знать настроения крымчан во времена нашего нахождения в составе Украины. Всегда больше двух третей крымчан мечтали вернуться в состав России. В конце концов, нельзя же считать дураками граждан Украины, я думаю, они тоже понимают, что к чему», — добавил он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью примут украинскую власть, потому что «с Украиной в Крым вернется жизнь».