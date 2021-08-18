В МИД РФ объяснили, почему считают дело Навального провокацией

За год с момента якобы имевшего место отравления блогера Алексея Навального Германия и ее союзники не представили доказательств причастности России к ухудшению его состояния. Об этом заявили в МИД России.

Российское дипведомство указывает на то, идею об отравлении западные информационные ресурсы начали распространять «буквально с первых часов». И хотя Германия до этого говорила, что не обладает нужной экспертизой для обнаружения «Новичка», который якобы использовался при атаке, вскоре после этих событий официально объявила о применении этого отравляющего вещества российскими спецслужбами.

При этом, отметили в министерстве, на восемь обращений Генпрокуратуры РФ об оказании международной правовой помощи по «делу А. Навального» федеральное ведомство юстиции ФРГ направляло «формальные отписки», которые с каждый разом становились «все более издевательскими и вызывающими по тональности».

«Сложилось впечатление, что в Берлине куражатся, играя с Москвой в своего рода «бюрократической пинг-понг»», — заявили в дипведомстве, подчеркивая, что такая «откровенно провокационная позиция свидетельствует о том, что Берлин и его союзники либо стараются заглушить раскрученную ими же историю, в рамках которой продолжают множиться крайне неудобные для них вопросы, либо уже удовлетворились международно-политическим эффектом, достигнутым от эскалации этого сюжета, либо же поняли бесперспективность его дальнейшего продвижения».

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что российская сторона будет добиваться разъяснений от ОЗХО по поводу того, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Навальным при том, что до этого были названы другие даты их поездки.

В августе прошлого года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. Врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ. Впоследствии Навального перевезли в Германию, где немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.