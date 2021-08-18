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Зеленский созовет внеочередное заседание Рады из-за нового герба Украины

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Stefanie Loos/ Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной рады, чтобы принять законопроект «О большом государственном гербе Украины». Об этом сообщает «Страна.ua».

Украинский лидер направил соответствующее письмо председателю парламента Дмитрию Размукову.

Большой герб Украины предусмотрен Конституцией, однако на сегодняшний день этот символ государственной власти в республике отсутствует. Все попытки его утверждения, начиная с 1991 года, заканчивались неудачно. В настоящее время вместо него используется малый государственный герб, представляющий из себя золотой тризуб на лазоревом щите.

Последний конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины состоялся в 2020 году, победителем стал проект киевского художника, соавтора малого герба Алексея Кохана. Однако геральдисты позже раскритиковали предложенный вариант.

В конце июня Зеленский призвал рассмотреть вопрос большого герба Украины как неотложный. Причем в нем он предлагает утвердить не тот эскиз, который победил на конкурсе в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) выпустит монету с Крымом.

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