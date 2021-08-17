Россия адекватно отреагирует на высылку дипломата из Северной Македонии

Москва адекватно отреагирует на решение Скопье объявить персоной нон грата российского дипломата, подобные шаги Северной Македонии наносят ущерб двусторонним отношениям. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Отмечается, что речь идет о сотруднике, который завершил командировку еще до того, как было опубликовано решение о его высылке.

«К сожалению, северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям», — подчеркнули в ведомстве.

В публикации отмечается, что МИД России будет вынужден «адекватно» отреагировать на «немотивированные недружественные действия».

Ранее стало известно, что власти Северной Македонии намерены выслать еще одного российского дипломата, второго за этот год.

Министерства иностранных дел страны Буяра Османи подчеркнул, что информация этого рода обычно носит секретный характер и он не может раскрыть детали.