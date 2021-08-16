Байден: армия США не должна ввязываться в «вечные» гражданские войны за рубежом

Президент США Джо Байден заявил в своем обращении, что не считает правильным направлять американскую армию для участия в продолжительных гражданских войнах в других странах.

«Я глубоко огорчен тем, что нам с вами сейчас приходится наблюдать, но не жалею о своем решении [американский войск]... Я не хочу и не буду отправлять наши войска вести бои во время вечных гражданских войн в других странах. Это — не в национальных интересах США, это не то, чего мы заслуживаем,» — сказал Байден.

Он заявил, что следует фокусироваться на угрозах, с которыми сталкиваемся здесь и сейчас, а не в прошлом — «сегодня терроризм пустил свои метастазы далеко за пределы Афганистана».

США намерены побыстрее вывезти людей из аэропорта Кабула, и после этого война завершится, заявил Байден.

«В ближайшие дни мы намерены вывезти тысячи граждан США, которые жили и работали в Афганистане, мы также продолжим оказывать поддержку безопасному вывозу гражданского персонала наших союзников, которые все еще работают в Афганистане», — сказал он.

«Мы проводим успешные контртеррористические операции против террористических группировок во многих странах, в которых у нас нет постоянных военных баз. Если будет необходимо, мы сделаем то же в Афганистане», — заявил американский лидер.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. «Газета.Ru» следит за происходящим в Афганистане в режиме онлайн.

Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.