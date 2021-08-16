Небензя выступил на Совбезе ООН по Афганистану

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что стремительный развал власти в Афганистане стал неожиданностью для всех. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очевидно, что такой стремительный разворот стал неожиданностью для всех, включая тех, кто еще недавно громко заявлял о высоком уровне боеспособности подготовленных и обученных за 20 лет афганских силовиков... Призываем все вовлеченные афганские стороны воздерживаться от вооруженных действий и содействовать урегулированию мирным путем», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Ранее Москва назвала условие для исключения движения «Талибан» из списка террористов. Ранее сообщалось, что МИД РФ пока не готов признать талибов в качестве законных властей Афганистана, но будет работать с новым переходным правительством.

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