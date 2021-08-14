Байден санкционировал размещение до 5 тысяч военных США в Афганистане

Президент США Джо Байден дал разрешение на размещение до 5 тыс. американских солдат для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников посольства Соединенных Штатов в Афганистане. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

«Во-первых, исходя из рекомендаций наших дипломатических, военных и разведывательных команд, я санкционировал развертывание около 5 тыс. военнослужащих США для обеспечения упорядоченного и безопасного вывода персонала США и наших других партнеров, безопасной эвакуации помогавших нашим военным афганцев, а также тех, кто находится под риском из-за продвижения «Талибана (организация запрещена в России), — говорится в сообщении.

По словам президента США, они дали понять боевикам «Талибана», что любые действия с их стороны, которые могут поставить под угрозу персонал США, получат «быструю и сильную военную реакцию».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направят войска в Кабул для помощи в эвакуации персонала посольства.