Американский историк Гильберт Доктороу заявил, что Европейский союз придерживается идеологии «холодной войны» в отношении России, которая не позволит ему в ближайшее время отменить введенные санкции против государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это то, что скрепляет хрупкий союз, поэтому они не готовы отказаться от конфронтации с Россией в ближайшее время. По крайней мере, пока пост главы Еврокомиссии занимает Урсула фон дер Ляйен», — подчеркивает Доктороу.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что Европа в ближайшем будущем может снять санкции с России из-за ошибок, совершенных Киевом. Мураев подчеркнул, что такая вероятность существует из-за того, что правительство Украины отказывается от выполнения Минских соглашений. Например, президент страны Владимир Зеленский не провел конституционную реформу по децентрализации власти и принятия постоянного закона об особом статусе Донбасса.