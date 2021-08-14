Москва прокомментировала «домыслы» о попытках России повлиять на ситуацию в США

Россия категорически отвергает любые измышления о попытках повлиять на политическую ситуацию внутри США, заявил в посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова опубликованы на странице посольства в Facebook.

«Мы рассчитываем на то, что никто не должен вмешиваться во внутриполитические процессы в другой стране: ни Америка в наши, ни мы в американские, ни в какие другие. Надо дать возможность народам всех стран мира спокойно развиваться. Мы категорически отвергаем все измышления о якобы попытках нашей страны оказать влияние на политическую ситуацию в Соединенных Штатах», — заявил дипломат.

Антонов считает, что порой складывается впечатление, будто некоторые политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего «врага».

По его словам, Москва готова выстраивать двусторонние отношения «на профессиональной прагматической и, разумеется, взаимовыгодной основе» — обе страны сталкиваются с угрозами, которые едва ли возможно победить в одиночку. Среди первоочередных совместных задач — борьба с терроризмом, пандемией, распространением оружия массового уничтожения, сохранение планеты и обеспечение глобальной кибербезопасности.

Ранее Вашингтон обвинил Россию, Китай и Иран в распространении фейков о COVID-19.