МИД раскрыл планы по эвакуации сотрудников посольства России из Афганистана

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что эвакуировать сотрудников российского посольства из Кабула в связи с захватом движением «Талибан (организация запрещена в России)» крупных городов не планируется, передает ТАСС.

«Нет, [такой вопрос] не рассматривается», — сказал он.

По его мнению, «в обозримом будущем» талибы не смогут захватить Кабул.

При этом многие страны заявили об экстренной эвакуации своих посольств из Афганистана. Агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Дании Еппе Куфуда сообщило, что страна перевозит работников своего посольства из Кабула.

Аналогичное заявление сделало посольство Норвегии, сообщает телеканал NRK.

«Норвегия вывозит всех сотрудников своего посольства из Афганистана и временно закрывает посольство. Так решило сегодня правительство», — цитирует канал сообщение диппредставительства.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия сократит штат посольства в Кабуле «до абсолютного минимума», передает агентство DPA. По его словам, сейчас готовятся один или два чартерных рейса для вывоза «большого числа людей» из Афганистана до конца месяца.

Ранее сообщалось, что США направят войска в Кабул для помощи в эвакуации персонала посольства.