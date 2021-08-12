Украина отправила гуманитарную помощь литовским пограничникам

Киев отправил Вильнюсу более 38 тонн гуманитарной помощи, предназначенной для усиления охраны литовской границы от нелегальных мигрантов, которые попадают в страну с территории Белоруссии. Об этом сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-релизе ничего не говорится о содержании посылки. Однако, судя по опубликованным фотографиям, Украина среди отправила в Литву проволоку, которая может быть использована для строительства забора. Таким способом Вильнюс пытается остановить поток нелегалов из стран Азии и Африки.

Этот этап помощи будет первым из трех, которые окажет Киев, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского и распоряжению правительства страны.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделит Литве почти €37 млн для размещения мигрантов.

В последнее время в десятки раз увеличился незаконный миграционный поток из Белоруссии в Литву. Это привело к кризису в европейской стране. Литовский власти считают, что Минск таким образом добивается смены санкционной политики в отношении Белоруссии. В то же время белорусские власти считают, что ничего нового в потоке нелегалов нет и бороться с ним надо совместными усилиями.