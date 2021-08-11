Эксперт оценил высказывание экс-посла Азербайджана о Жириновском

Политолог Сергей Марков заявил, что желание главы ЛДПР Владимира Жириновского возбудить уголовное дело против экс-посла Азербайджана Исфандияра Вагабзаде, оскорбившего его, связано со стремлением повысить свой рейтинг перед выборами. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Поэтому, когда он привлекает внимание к своему конфликту с представителями других национальностей, он набирает очки. А этот экс-посол уволен еще лет пять назад, был замечен в пьяном дебоше, в полиции. Он абсолютно неадекватен. И, да, против него действительно нужно возбуждать уголовное дело, несмотря на то что едва ли оно чем-то закончится. Но, по крайней мере, это отпугнет желающих дать ему трибуну и использовать в своих пиар-проектах», — рассказал политолог.

При этом Марков отмечает, что реакция Жириновского на слова Вагабзаде нормальна, а возбуждение уголовного дела против экс-посла вполне возможно, поскольку было реальное оскорбление человека и разжигание ненависти на национальной почве.

Как сообщалось ранее, бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана, доктор филологических наук и профессор Исфандияр Вагабзаде обратился к главе партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, который сказал, что в республике царит диктатура, а ее территорию в свое время подарил российской империи иранский шах. В ходе обращения дипломат позволил себе резкие высказывания, назвав «свиньями» Жириновского и русский народ. Лидер ЛДПР в свою очередь заявил, что направит жесткое письмо главе республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело.