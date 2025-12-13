На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция Астрахани ищет участника конфликта, в котором пострадал тренер Георгий Заикин

Полиция Астрахани ищет участника дорожного конфликта с тренером Заикиным
Федерация гандбола России

Полиция разыскивает участника дорожного конфликта в Астрахани, в котором пострадал тренер Георгий Заикин. Об этом РИА Новости заявил представитель УМВД России по Астраханской области.

«Астраханская полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание предварительно установленного участника конфликта, в котором тренер одной из астраханских спортивных команд получил телесные повреждения», - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Об инциденте, который произошел вечером 12 декабря, стало известно на следующий день.

Водитель автомобиля BMW начал опасные маневры на дороге — подрезал машину, в котором был Заикин. После этого на светофоре, водитель BMW выскочил из своего авто и попытался выломать дверь машины Заикина. Также он оскорблял его, обещал расправиться с семьей и плюнул в лицо через приоткрытое окно. Заикин вышел из машины, после чего он был избит и потерял сознание.

До этого в Санкт-Петербурге девушка разбила стекло легкового автомобиля ногой.

На опубликованных в сети кадрах видно, как петербурженка запрыгивает на автомобиль и босой ногой разбивает стекло машины, после чего наносит удары рукой.

Инцидент произошел на Петергофском шоссе. При этом, когда девушка разбивала стекло, в автомобиле находилась семья с ребенком.

Ранее саратовцы ногами избили мужчину на проезжей части.

