Полиция Астрахани ищет участника конфликта, в котором пострадал тренер Георгий Заикин

Полиция разыскивает участника дорожного конфликта в Астрахани, в котором пострадал тренер Георгий Заикин. Об этом РИА Новости заявил представитель УМВД России по Астраханской области.

«Астраханская полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание предварительно установленного участника конфликта, в котором тренер одной из астраханских спортивных команд получил телесные повреждения», - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Об инциденте, который произошел вечером 12 декабря, стало известно на следующий день.

Водитель автомобиля BMW начал опасные маневры на дороге — подрезал машину, в котором был Заикин. После этого на светофоре, водитель BMW выскочил из своего авто и попытался выломать дверь машины Заикина. Также он оскорблял его, обещал расправиться с семьей и плюнул в лицо через приоткрытое окно. Заикин вышел из машины, после чего он был избит и потерял сознание.

