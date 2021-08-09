Канада вводит новые санкции против Белоруссии

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно объявил о введении новых санкций против Белоруссии, которые коснутся кредитного финансирования и нефтепродуктов. Об этом сообщает Mirage News.

В публикации отмечается, что секционные меры против республики накладывают ограничения на ключевые секторы белорусской экономики и сводят к минимуму доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам.

Санкции также затронут сектор ценных бумаг, долговое финансирование, страхование и перестрахование, нефтепродукты и калиевые продукты.

По словам Гарно, санкционные меры были предприняты в связи с систематическим нарушением прав человека в Белоруссии.

Ранее правительство Великобритании ввело новые санкции против Белоруссии. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Отмечается, что эти санкции дополняют введенные Великобританией 21 июня совместно с США, Канадой и Европейским союзом ограничения в отношении семи физических и одного юридического лица из Белоруссии в ответ на задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги в Минске.