В Молдавии утвердили новое правительство

Парламент Молдавии утвердил новый состав кабинета министров во главе с Натальей Гаврилица, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера законодательного органа Игоря Гросу.

«Проект утверждения правительственной программы и вынесения вотума доверия правительству Натальи Гаврилицы утвержден 61 голосом», — сказал Гросу на заседании парламента.

Лидеры Блока коммунистов и социалистов, а также депутаты от партии «Шор» объявили о переходе в оппозицию и не голосовали за новый состав кабмина.

Представляя свою программу, Гаврилица заявила, что в краткосрочной перспективе правительство сосредоточится на реформе системы юстиции и пакете антикоррупционных мер. Она отметила, что среди приоритетов остаются борьба с коронавирусом и поддержка бизнеса, пострадавшего из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что кандидатуру экс-министра финансов Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра страны выдвинула президент Молдавии Майя Санду. Она поручила сформировать команду правительства страны и подготовить программу кабмина, «основанную на экономическом развитии и на очистке государственных институтов от коррупции».

11 июля в стране проходили досрочные парламентские выборы — всего в гонке приняли участие 20 партий, два блока и один независимый кандидат. Депутатов выбирали на четыре года. На момент закрытия участков явка превысила 48%, выборы признаны состоявшимися.

По данным ЦИК, победила на выборах пропрезидентская партия «Действие и солидарность», набравшая 52,80% голосов. За блок «Коммунисты и социалисты», сопредседателем которого является экс-президент Молдавии Игорь Додон, проголосовали 27,17% избирателей. У партии «Шор» 5,74%. Остальные кандидаты не смогли преодолеть избирательный порог.