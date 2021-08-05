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Зеленский считает незаконной выдачу паспортов России жителям Донбасса

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сочувствует людям, проживающим на территории Донбасса и которым пришлось получить российские паспорта. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу «Дом».

«А что касается России по поводу паспортизации — здесь как раз все просто. И оценивать можно однозначно — Россия нарушает международное право», — сказал он.

Однако глава Украины напомнил, что не все люди захотели получать паспорта другой страны.

«Конечно же, слава тем людям и большое уважение, кто смог отказаться от паспортизации, кто смог уйти от разных документов непризнанных «республик» и остаться с украинским паспортом. Конечно, мы вам очень благодарны, вы молодцы», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, могли быть разные обстоятельства, сподвигнувшие на получение российского паспорта. Среди таких причин, как он считает, могли быть необходимость ухаживать за лежачими родными.

«Или чтобы иметь возможность там работать, а им говорят: сюда ты не можешь устроиться без российского паспорта», — добавил президент.

Также Зеленский уверен, что, беря в расчет различные ситуации, не стоит делить людей по паспорту.

Ранее Зеленский заявил, что не бросит людей в Донбассе. По словам президента Украины, Донбасс «никогда не станет частью России» и над этой территорией рано или поздно будет восстановлен украинский контроль.

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