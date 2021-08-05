Трамп планирует выпустить именные карты для сторонников со своей подписью

Экс-президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его сторонники имели знак отличия и поддержали выпуск так называемой «Карты Трампа». Он попросил своих последователей выбрать дизайн карты, а после пожертвовать до $5 тыс. в рамках своей последней программы сбора средств. Об этом сообщает Mail Online.

Лагерь бывшего президента опубликовал четыре красных и золотых макета размером с кредитную карту, украшенных подписью Трампа, с просьбой выбрать самый лучший дизайн. Карта украшена логотипом «Спасите Америку» и подписью мелким шрифтом, сделанной самим Трампом, которая гласит: «Утверждена президентом Дональдом Дж. Трампом».

На одном из четырех макетов изображен белоголовый орлан, а на остальных трех надпись, занимающая большую часть карты: «Официальная карта Дональда Трампа».

Отмечается, что Трамп утвердил все четыре макета карт, так как, по его мнению, они все красивые и нужно дать право американцам решать самим. Трамп подчеркнул, что американский народ всегда знает, как лучше.

Как отмечает издание, пока непонятно, кто имеет право на эти карты и какие льготы будут иметь держатели.

До этого Трамп планировал продавать фотографии с «автографом» за $45.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в скором времени общественности представят новые доказательства нарушений на президентских выборах в стране в 2020 году.