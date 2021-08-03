Заявление на участие в онлайн-выборах 17-19 сентября подали 150 тысяч москвичей

Заявление на участие в онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу уже подали 150 тысяч москвичей. Об этом сообщает mos.ru.

В этом году в столице помимо выборов в Госдуму состоятся выборы депутатов Московской городской думы и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.

Принять участие в электронном голосовании смогут совершеннолетние граждане России, зарегистрированные в Москве и обладающие активным избирательным правом. Также понадобится полная учетная запись на mos.ru. Заявление можно подать до 23.59 13 сентября.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия утвердила окончательный порядок выборов. В частности, на выборах будут применяться две основные формы голосования: на избирательных участках и вне помещения для голосования — на дому. Так называемое «пеньковое» голосование на этот раз использоваться не будет.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.