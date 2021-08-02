Нарышкин рассказал, о чем жалеет больше всего

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин признался в интервью Youtube-каналу «Соловьев LIVE», что недостаточно времени проводил с родителями и сейчас сильно жалеет об этом.

«Если по-крупному, жалею, что не уделял столько времени, сколько мог уделять и должен был уделять времени и внимания, своим родителям», — сказал Нарышкин.

Он уточнил, что с сожалением вспоминает о том, как обижал родных, когда этого можно было не делать. Кроме того, по словам директора СВР, он переживает, «что недоучил того, что мог бы выучить в свое время. И не познал того, что мог бы узнать. Это из большого»

«А по мелочам, конечно, много и другого. Но за мелочи меня Бог простит», — резюмировал глава СВР.

Ранее Нарышкин назвал предполагаемого автора тезиса о «проблемах» Путина.