Разыскиваемого экс-президента Киргизии привезли к следователям в Бишкеке

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев, который был объявлен в розыск, доставлен в Бишкек, с ним проводятся следственные действия. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Отмечается, что в настоящее время Акаев находится в здании государственного комитета национальной безопасности Киргизской Республики (ГКНБ), где с его участием проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела по месторождению «Кумтор».

Ранее бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения «Кумтор».

Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год и был отстранен от должности в результате так называемой «тюльпановой революции». В ходе переворота потерял власть и Бакиев, руководивший страной в 2005 — 2010 годах. Впоследствии за совершение ряда преступлений, в том числе коррупционных, Бакиева заочно приговорили к высшей мере наказания — пожизненному заключению. Бишкек неоднократно требовал его экстрадиции из Белоруссии, но каждый раз получал отказ.

Бакиев сейчас является гражданином Белоруссии, а Акаев проживал в Москве с российским паспортом.