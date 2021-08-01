Украинский политолог заявил о попадании Зеленского «в ловушку»

Украинский политолог Виктор Таран заявил, что президент Украины Владимир Зеленский из-за отсутствия экономического роста попал в ту же «ловушку», что и бывший глава государства Петр Порошенко. Об этом он сообщил изданию «Главред».

«Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали — язык и томос (создание раскольнической «Православной церкви Украины». – прим. «Газеты.ru») на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому – «Большое строительство» и «инстаграмные видосики» на хлеб не намажешь», — написал он.

По мнению Тарана, украинскому лидеру нужны результаты в экономике страны, и он понимает, что с помощью заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) следующие президентские выборы будет выиграть сложно.

Ранее сообщалось, что осенью как минимум три министра правительства Украины могут лишиться своих постов.

До этого депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что осенью может лишиться своего поста и президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, прошедший в Киеве крестный ход стал «репетицией» возможных протестов в стране.