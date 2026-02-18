Россиянка решила экономить по советам из интернета и заработала уголовное дело

В Ивановской области 22-летняя девушка стала фигуранткой дела из-за советов по экономии из интернета. Об этом сообщает пресс-служба Ивановского городского суда.

Все началось с того, что девушка посмотрела в мессенджере ролик об экономии на покупках и решила последовать этим советам. Она сняла в магазине штрихкод с дешевого товара, наклеила его на палец и пошла на кассу самообслуживания. При сканировании дорогих продуктов она использовала наклеенный код, а при взвешивании выбирала более дешевый товар из списка.

Оплатив некорректно пробитый чек, она уходила — это причиняло магазину материальный ущерб. Такие преступления она совершала неоднократно, в том числе вместе со своей матерью.

Девушке предъявили обвинение по трем эпизодам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. Вместе с матерью они обвиняются еще по четырем аналогичным эпизодам, совершенным группой лиц по предварительному сговору — ч.2 ст.159 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее стало известно, что москвичи массово переходят на товары по акциям.