Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянка решила экономить по советам из интернета и заработала уголовное дело

В Ивановской области девушка стала фигуранткой дела из-за стремления сэкономить
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Ивановской области 22-летняя девушка стала фигуранткой дела из-за советов по экономии из интернета. Об этом сообщает пресс-служба Ивановского городского суда.

Все началось с того, что девушка посмотрела в мессенджере ролик об экономии на покупках и решила последовать этим советам. Она сняла в магазине штрихкод с дешевого товара, наклеила его на палец и пошла на кассу самообслуживания. При сканировании дорогих продуктов она использовала наклеенный код, а при взвешивании выбирала более дешевый товар из списка.

Оплатив некорректно пробитый чек, она уходила — это причиняло магазину материальный ущерб. Такие преступления она совершала неоднократно, в том числе вместе со своей матерью.

Девушке предъявили обвинение по трем эпизодам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. Вместе с матерью они обвиняются еще по четырем аналогичным эпизодам, совершенным группой лиц по предварительному сговору — ч.2 ст.159 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее стало известно, что москвичи массово переходят на товары по акциям.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!