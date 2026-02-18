Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Путин призвал подумать над созданием профиля здоровья россиянина

Путин заявил, что в России пока так и не создали профиль здоровья гражданина
Сергей Бобылев/РИА Новости

В России до сих пор не создали профиль здоровья гражданина. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает ТАСС.

«Мы договаривались еще давно сформировать так называемый профиль здоровья гражданина. Но, к сожалению, пока он не сделан. Надо подумать», — сказал глава государства.

До этого научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев заявил, что российский проект «Цифровой профиль здоровья человека» в перспективе может способствовать продлению активной жизни граждан до 120 лет.

Он пояснил, что система будет отслеживать биомаркеры здоровья, позволяя выявлять отклонения на ранних стадиях и предотвращать развитие заболеваний. Проект специализируется на профилактике, а не на лечении уже возникших болезней.

Проект реализуется совместно Минобрнауки России, «Росатомом» и Федеральным медико-биологическим агентством. Его цель — создание системы постоянного мониторинга здоровья населения.

Ранее Путин заявил, что Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни до 150 лет.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!