Путин призвал подумать над созданием профиля здоровья россиянина

Путин заявил, что в России пока так и не создали профиль здоровья гражданина

В России до сих пор не создали профиль здоровья гражданина. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает ТАСС.

«Мы договаривались еще давно сформировать так называемый профиль здоровья гражданина. Но, к сожалению, пока он не сделан. Надо подумать», — сказал глава государства.

До этого научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев заявил, что российский проект «Цифровой профиль здоровья человека» в перспективе может способствовать продлению активной жизни граждан до 120 лет.

Он пояснил, что система будет отслеживать биомаркеры здоровья, позволяя выявлять отклонения на ранних стадиях и предотвращать развитие заболеваний. Проект специализируется на профилактике, а не на лечении уже возникших болезней.

Проект реализуется совместно Минобрнауки России, «Росатомом» и Федеральным медико-биологическим агентством. Его цель — создание системы постоянного мониторинга здоровья населения.

Ранее Путин заявил, что Россия стремится к увеличению средней продолжительности жизни до 150 лет.