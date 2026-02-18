В Китае ужесточили ограничения чиновникам, чьи семьи проживают за рубежом

Китай ввел новые ограничения для чиновников в рамках антикоррупционной политики. В первую очередь это касается тех, чьи члены семьи проживают за рубежом, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

«Согласно сообщениям источников, Пекин в течение последнего года незаметно ужесточил ограничения для чиновников, чьи члены семьи проживают за границей, в рамках масштабной антикоррупционной кампании», — отмечается в сообщении.

Как отмечает издание, эти требования антикоррупционной кампании охватывают государственные органы, предприятия и вооруженные силы страны.

Так в материале отмечается, что с начала 2025 года власти Китая в госорганах и на предприятиях начались проверки и изучение связей высокопоставленных чиновников. Если выясняется, что семья проживает за границей, то чиновник оказывается под усиленным наблюдением и обязан предоставлять о себе актуальную информацию. Кроме того, по результатам проверки он может быть переведен на «менее значимую позицию» на фоне опасений возникновения коррупции.

До этого суд в Китае вынес приговор экс-главе финансово-экономической комиссии одной из провинций за коррупцию. Речь идет о бывшем председателе финансово-экономической комиссии провинции Гуйчжоу Ван Бинцине. По данным суда, в период с 2008 по 2023 год он незаконно получил более $3 млн.

Ранее в США уволили чиновника за отношения с женщиной из коммунистической партии Китая.