Путин похвалил губернатора Приморья

Президент России Владимир Путин похвалил губернатора Приморского края Олега Кожемяко, назвав его хозяйственным человеком. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Приморья выразил благодарность российскому лидеру за программу, которую реализовали при содействии Минздрава РФ. По его словам, программа позволила за пять лет отремонтировать и реконструировать свыше 150 медицинских учреждений в регионе, а также построить пять новых. Губернатор также отметил, что в крае ведется строительство еще семи поликлиник.

«Вы — человек хозяйственный», — сказал Путин Кожемяко в ходе открытия объектов здравоохранения в регионах России в режиме видеоконференции.

5 сентября 2025 года президент РФ провел встречу с губернатором Приморского края. Она состоялась во Владивостоке после окончания пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). В тот же день Путин провел переговоры с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

Ранее Путин призвал правительство России не «тюкать» отстающие регионы.