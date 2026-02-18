Размер шрифта
В МИД Украины сравнили действия Венгрии и Словакии с «наркоманией»

Спикер МИД Украины Тихий: действия Венгрии и Словакии напоминают наркоманию
Спикер украинского МИД Георгий Тихий заявил, что действия Венгрии и Словакии «напоминают наркоманию». Соответствующее заявление он сделал после решения двух европейских стран прекратить поставки дизельного топлива на Украину, сообщает издание «Cтрана.ua».

По словам представителя министерства, у этих государств есть альтернативные варианты поставки нефти, в частности, через трубопровод «Адрия». Поэтому они «могут избавиться от зависимости от российской нефти», отметил он.

«Мы видим попытки оставаться на этой игле как можно дольше, это напоминает наркоманию», — сказал Тихий.

18 февраля Венгрия и Словакия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину из-за ее отказа поставлять российские энергоносители по нефтепроводу «Дружба». Украинская сторона заявила, что нефтепровод в настоящее время поврежден из-за ударов России, однако венгры и словаки подозревают Киев в обмане. Тем временем правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти. Словацкий премьер Роберт Фицо даже пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Венгрии обвинил Украину и ЕС в желании свергнуть власть в Будапеште.
 
