Будущий премьер Нидерландов не намерен отказываться от критики в адрес Трампа

Йеттен заявил, что не откажется от своих резких комментариев в адрес Трампа

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах партии «Демократы-66» Роб Йеттен, который 23 февраля принесет присягу как премьер-министр, заявил, что не откажется от своих резких слов в адрес президента США Дональда Трампа. Его слова приводит телеканал RTL.

«Даже партнеры могут критиковать друг друга, если, по мнению одной из сторон, происходят неприемлемые вещи», — сказал Йеттен.

В январе три ведущие нидерландские партии договорились создать миноритарную коалицию. Правительство возглавит 38-летний Роб Йеттен, который станет самым молодым премьер-министром в истории Нидерландов.

Избранный премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в интервью агентству Associated Press назвал стремление Трампа «во что бы то ни стало» установить контроль над Гренландией «будильником» для Европы. «Мы можем продолжать обсуждения и жаловаться на США, но вместо этого лучше обеспечить усиление взаимодействия европейских государств по обеспечению безопасности и процветания наших граждан», сказал политик.

