Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Будущий премьер Нидерландов не намерен отказываться от критики в адрес Трампа

Йеттен заявил, что не откажется от своих резких комментариев в адрес Трампа
Elizabeth Frantz/Reuters

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах партии «Демократы-66» Роб Йеттен, который 23 февраля принесет присягу как премьер-министр, заявил, что не откажется от своих резких слов в адрес президента США Дональда Трампа. Его слова приводит телеканал RTL.

«Даже партнеры могут критиковать друг друга, если, по мнению одной из сторон, происходят неприемлемые вещи», — сказал Йеттен.

В январе три ведущие нидерландские партии договорились создать миноритарную коалицию. Правительство возглавит 38-летний Роб Йеттен, который станет самым молодым премьер-министром в истории Нидерландов.

Избранный премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в интервью агентству Associated Press назвал стремление Трампа «во что бы то ни стало» установить контроль над Гренландией «будильником» для Европы. «Мы можем продолжать обсуждения и жаловаться на США, но вместо этого лучше обеспечить усиление взаимодействия европейских государств по обеспечению безопасности и процветания наших граждан», сказал политик.

Ранее Дании посоветовали «спать с одним открытым глазом» из-за ситуации с Гренландией.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!