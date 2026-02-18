Махачев назвал дату предстоящего боя

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что намерен провести следующий бой примерно через три-четыре месяца.

«Впереди Рамадан, кардиотренировки будет тяжело делать. Думаю, буду качаться в зале, набирать мышечную массу. По окончании Рамадана буду уже переходить к спаррингам. Примерная дата моего следующего поединка начало лета, июнь, где-то так. Так что, я думаю, у меня достаточно времени. Я хорошо отдохнул и восстановился после последнего боя — теперь у меня есть желание и новые силы готовиться к следующему поединку», — заявил Махачев.

34-летний Махачев имеет звание заслуженного мастера спорта по самбо. Он также поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее Ислам Махачев стал Послом самбо в мире.