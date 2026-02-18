Директор Долиной заявил, что имя певицы вновь используют мошенники

Размер шрифта
Народная артистка России Лариса Долина не подавала заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости. Это могли сделать мошенники, заявил ТАСС представитель певицы Сергей Пудовкин.

«В данном случае налицо признаки мошенничества, Лариса Долина подобных регистраций не оформляла», — сказал собеседник агентства.

Также Пудовкин призвал «беречь себя и близких», посетовав на большое количество случаев мошенничества. Он напомнил, что Долина сама получила «невероятно болезненный и жестокий» опыт общения с мошенниками, потеряла деньги и недвижимость.

18 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Лариса Долина якобы подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости. По информации журналистов, артистка хочет оформить товарный знак «Лариса Долина: сохранить и приумножить».

До этого риелтор Алена Радыш оценила стоимость бывшей квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках, которой сейчас владеет Полина Лурье. По словам специалиста, сегодня стоимость жилья площадью 236 квадратных метров составляет 424,8 млн рублей рублей.

Исполнительницу хита «Погода в доме» выселили из квартиры в Хамовниках 19 января.

Ранее мошенники из Украины начали продавать запись развода Ларисы Долиной за полмиллиона.
 
