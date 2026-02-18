Федерацию хоккея Ленобласти заподозрили в хищении средств

В Петербурге возбудили уголовное дело о крупном хищении в Федерации хоккея Ленинградской области. Об этом пишет «Фонтанка».

Следствие полагает, что деньги могли выводиться через фиктивные трудоустройства и поддельные договоры. Ущерб составил не менее одного миллиона рублей.

Уголовное дело завели еще в 2025 году. По версии следствия, схема действовала почти четыре года — с января 2022-го по ноябрь 2025-го. Следствию удалось обнаружить подложные договора об оказании услуг.

До этого сообщалось, что в Калининграде 34-летняя женщина стала фигуранткой более 100 уголовных дел за фиктивную регистрацию мигрантов. Все произошло в период с апреля по октябрь прошлого года. Предварительно, местная жительница прописала у себя дома более 100 иностранцев, которые никогда не проживали по этому адресу.

Незадолго до этого в Липецкой области мужчину и двух его сообщниц задержали за фиктивные браки с мигрантами. По версии следствия, 53-летний житель Хлевенского района, который получил гражданство РФ в 2015 году, решил помочь своим соотечественникам незаконно остаться в стране.

Ранее курганцы устраивали фиктивные браки участникам СВО и были задержаны.