Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения кровли в Татарстане

МЧС: при обрушении кровли склада в Татарстане никто не пострадал

Канал ГУ МЧС России по Татарстану в MAX

Спасатели закончили разбор завалов на месте обрушения кровли склада в Зеленодольске республики Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Установлено, что в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, следует из сообщения.

«Пожарно-спасательные подразделения разбирали завалы снежной массы и строительных конструкций, были привлечены 3 единицы инженерной техники (погрузчики). Поисковые работы завершены в полном объеме», — сказано в нем.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Администрация населенного пункта уточняла, что кровля обрушилась на площади 100 квадратных метров в одном из корпусов распределительного центра «Магнит». Тогда сообщалось, получила травмы одна женщина, ее доставили в центральную районную больницу.

