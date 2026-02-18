Размер шрифта
Омич лопатой разнес витрину ломбарда ради кражи магнитол

Житель Омска разбил витрину ломбарда лопатой и украл технику
Global Look Press

В Омске 34-летний местный житель лопатой разбил витрину ломбарда на проспекте Мира и похитил две магнитолы. Общая сумма ущерба составила 14 700 рублей. Об этом сообщает портал Om1.

В полицию обратился приемщик ломбарда, который рассказал, что неизвестный зашел в помещение, схватил стоявшую под лестницей лопату, разбил ею витринное стекло, забрал технику и скрылся. Оперативники вычислили грабителя по камерам и задержали его дома.

Похищенное нашли и изъяли. На допросе мужчина пояснил, что накануне распивал алкоголь с соседом и отдал ему свою музыкальную колонку. Когда техника исчезла, он решил, что ее сдали в этот ломбард, и отправился забирать. В итоге по ошибке прихватил чужие вещи. Ранее судимого омича арестовали, возбуждено уголовное дело о грабеже.

До этого в Вологде мужчина с топором ограбил магазин. В торговую точку ворвался неизвестный. Угрожая продавцу топором, он потребовал выручку Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала злоумышленнику три тысячи рублей, которые были в кассе.

Ранее россиянин украл невкусный арбуз и бензопилой разгромил палатку продавца.
 
