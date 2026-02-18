Размер шрифта
Петросян показала чистые четверные прыжки на тренировке

Петросян чисто сделала пять четверных тулупов перед произвольной программой
РИА Новости/РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян отработала четверные прыжки на тренировке за день до произвольной программы на Олимпийских играх в Милане, сообщает корреспондент Sport24 Константин Лесик.

В тренировочном прогоне произвольной программы Петросян зашла на четверной тулуп, но упала, после чего не использовала элементы ультра-си. Она продемонстрировала каскад тройной лутц — двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, каскад тройной флип — тройной тулуп и сольный тройной флип.

По окончании проката Петросян исполнила два чистых четверных тулупа, один из которых был в каскаде с двойным тулупом.

18 февраля Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде. Прокат Петросян судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее Петросян не заявила четверные прыжки на произвольную программу ОИ.
 
