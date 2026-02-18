Размер шрифта
«Не просто плохая, а очень плохая». Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Москве

Синоптик Позднякова: в Москве ожидаются снегопад и порывистый ветер
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В Москве ожидается ухудшение погоды в виде снегопада и сильного ветра. Об этом сообщила синоптик Татьяна Позднякова в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, Москва».

Согласно ее прогнозу, в Москве и области ожидаются снегопад и метель с порывами ветра до 17 метров в секунду.

«Завтра будет не просто плохая погода, а очень плохая погода. Вы понимаете, для автомобилистов, к примеру, это будет просто ад. Будут и снежные заносы, поэтому, конечно, лучше пересеть на общественный транспорт. Но наши службы, я думаю, что справятся с такой непогодой», — сказала специалист.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице ожидаются рекордные сугробы. По его словам, завтра с приближением балканского циклона с самого утра начнутся снегопады, которые с каждым часом будут усиливаться, и на пик выйдут к середине дня, «когда снег будет валить буквально стеной».

Ранее синоптик назвал регионы, где выросли гигантские сугробы.
 
