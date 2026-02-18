Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В США полицейские поймали свинью, пробравшуюся в дом

UPI: в США свинья забралась в дом и была поймана полицией
Police Department

В округе Резерфорд, штат Северная Каролина, сотрудники полиции прибыли на необычный вызов — в один из домов в районе проникла дикая свинья, пишет UPI.

Как сообщили в офисе шерифа округа Резерфорд, животное свободно разгуливало внутри дома и, по всей видимости, искало еду. В ведомстве с юмором отметили, что «неожиданный гость не проявлял ни малейшего страха, демонстрировал максимальную уверенность, а его мотивом, похоже, были закуски».

Чтобы вывести животное из помещения, сотрудники использовали пачку крекеров в качестве приманки. После этого свинью благополучно поймали и передали службе по контролю за животными округа.

Позднее выяснилось, что «подозреваемая в проникновении» — это домашний питомец по кличке Пенелопа, который сбежал от хозяев. В офисе шерифа сообщили, что свинья вскоре вернется домой и «судебное разбирательство ей не грозит».

Ранее фермер попытался перевезти свинью на беспилотнике и оставил без света деревню.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!