В США полицейские поймали свинью, пробравшуюся в дом

UPI: в США свинья забралась в дом и была поймана полицией

В округе Резерфорд, штат Северная Каролина, сотрудники полиции прибыли на необычный вызов — в один из домов в районе проникла дикая свинья, пишет UPI.

Как сообщили в офисе шерифа округа Резерфорд, животное свободно разгуливало внутри дома и, по всей видимости, искало еду. В ведомстве с юмором отметили, что «неожиданный гость не проявлял ни малейшего страха, демонстрировал максимальную уверенность, а его мотивом, похоже, были закуски».

Чтобы вывести животное из помещения, сотрудники использовали пачку крекеров в качестве приманки. После этого свинью благополучно поймали и передали службе по контролю за животными округа.

Позднее выяснилось, что «подозреваемая в проникновении» — это домашний питомец по кличке Пенелопа, который сбежал от хозяев. В офисе шерифа сообщили, что свинья вскоре вернется домой и «судебное разбирательство ей не грозит».

