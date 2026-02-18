В МИД РФ потребовали от МОК опубликовать список стран, атлетам которых не положены подарки

Захарова высмеяла объяснения МОК о запрете подарков спортсменам из РФ на Играх

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале высказалась об отказе Международного олимпийского комитета (МОК) подарить российским атлетам на Олимпиаде спонсорские телефоны.

«А спортсменам из каких еще стран не положены подарки МОК? Полный список на стол», — написала Захарова.

Ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны, которые предназначались для атлетов на зимних Олимпийских играх в Италии.

Южнокорейский бренд — один из спонсоров Олимпиады. Специально для спортсменов был изготовлен сенсорный смартфон-раскладушка, а на официальном сайте компании было указано, что телефон в подарок получат 3800 участников Игр.

Примечательно, что на летней Олимпиаде-2024 в Париже российские спортсмены тоже остались без лимитированных телефонов.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, чье четвертое место в скиатлоне остается лучшим результатом для россиян на ОИ в Италии.

Ранее в МОК объяснили, почему российским спортсменам не подарили смартфоны на Олимпиаде.