В США заявили, что Тутберидзе не должно быть на Олимпиаде

Американская журналистка Кристин Бреннан заявила, что российский тренер Этери Тутберидзе не должна находиться на Олимпийских играх в Италии. Ее слова передает «Спортс».

«Меня очень разочаровывает, что МОК так и не принял никаких правил в отношении окружения спортсменов, хотя уже четыре года говорит об этом. Я не верю, что в истории с Камилой она сама в 15 лет приняла решение. На мой взгляд, Этери тут быть не должно. И если фигурист попадается на допинге, тренер и врач тоже должны нести ответственность», — сказала Бреннан.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее в МОК отказались комментировать заявление главы WADA Витольда Баньки о Тутберидзе.