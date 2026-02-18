Размер шрифта
Тейлор Свифт стала самым продаваемым исполнителем года

Тейлор Свифт в шестой раз стала самым продаваемым зисполнителем года по версии IFPI
/Reuters

Американская певица Тейлор Свифт стала самым продаваемым музыкальным исполнителем 2025 года. Об этом сообщает Международная федерация производителей фонограмм (IFPI).

Певица получает подобный титул уже в шестой раз и четвертый год подряд.

Второе место заняла южнокорейская поп-группа Stray Kids, третье — рэп-исполнитель Drake. В топ-10 также вошли The Weeknd, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Billie Eilish и Lady Gaga.

В августе прошлого года футболист Трэвис Келси и певица Тейлор Свифт объявили о помолвке. Пара опубликовала в соцсетях фото, где они обнимались и держались за руки. Футболист подарил возлюбленной кольцо, которое он разработал совместно с дизайнером Кайндред Лубек в ювелирном салоне Artifex Fine Jewelry. Спортсмен выбрал украшение с бриллиантом старой огранки на золотом ободке.

Новости о романе Свифт со звездой американского футбола Келси впервые возникли в 2023 году. Слухи появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили вместе фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ.

Ранее Бейонсе стала долларовой миллиардершей.
 
