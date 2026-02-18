Тейлор Свифт стала самым продаваемым исполнителем года

Тейлор Свифт в шестой раз стала самым продаваемым зисполнителем года по версии IFPI

Американская певица Тейлор Свифт стала самым продаваемым музыкальным исполнителем 2025 года. Об этом сообщает Международная федерация производителей фонограмм (IFPI).

Певица получает подобный титул уже в шестой раз и четвертый год подряд.

Второе место заняла южнокорейская поп-группа Stray Kids, третье — рэп-исполнитель Drake. В топ-10 также вошли The Weeknd, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Billie Eilish и Lady Gaga.

В августе прошлого года футболист Трэвис Келси и певица Тейлор Свифт объявили о помолвке. Пара опубликовала в соцсетях фото, где они обнимались и держались за руки. Футболист подарил возлюбленной кольцо, которое он разработал совместно с дизайнером Кайндред Лубек в ювелирном салоне Artifex Fine Jewelry. Спортсмен выбрал украшение с бриллиантом старой огранки на золотом ободке.

Новости о романе Свифт со звездой американского футбола Келси впервые возникли в 2023 году. Слухи появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили вместе фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ.

